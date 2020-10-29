В Белополье на пожаре пострадал мужчина

О пожаре сообщили работники полиции, которых вызвали место соседи. На место происшествия был направлен дежурный караул 20-й государственной пожарно-спасательной части.
Прибыв на место пожарные установили, что огнем охвачено 2 окна, стены на площади до 10 кв. м, вещи домашнего обихода и бытовые приборы. Из-за сильного задымления спасателям пришлось работать в аппаратах для защиты органов дыхания.
В 19:25 возгорание локализовали, а в 20:09 - потратив на тушение почти 3 тонны воды, полностью ликвидировали. В результате пожара пострадал сын хозяйки, 1997 года рождения, которого госпитализировали в хирургическое отделение Белопольской ЦРБ.
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