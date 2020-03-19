В Сумах проходит сессия облсовета, на которой хотят высказать недоверие губернатору Хоме (трансляция) Сегодня, 28 апреля, в Сумах проходит 6-я сессия сумского облсовета 8-го созыва.

Среди 54 проектов решений, внесенных в повестку дня, и «О выражении недоверия главе Сумской областной государственной администрации Хоме В.В.». Напомним: оба главных чиновника области являются ставленниками пропрезидентской партии «Слуга народа» - главу облсовета Виктора Федорченко выбрали в октябре 2020 года, Василия Хому назначил президент в ноябре. Что интересно, оба сидят в президиуме…