В Сумах проходит сессия облсовета, на которой хотят высказать недоверие губернатору Хоме (трансляция)

Среди 54 проектов решений, внесенных в повестку дня, и «О выражении недоверия главе Сумской областной государственной администрации Хоме В.В.».
Напомним: оба главных чиновника области являются ставленниками пропрезидентской партии «Слуга народа» - главу облсовета Виктора Федорченко выбрали в октябре 2020 года, Василия Хому назначил президент в ноябре.
Что интересно, оба сидят в президиуме…
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