Сумчани можуть взяти участь у конкурсі з розвитку критичного мислення

У 2020 році Міжнародний фонд «Відродження» (МФВ) за фінансової підтримки ЄС розпочав проєкт «EU4USociety», загальною метою якого є посилення залучення, сталості, спроможності, актуальності та впливу українського громадянського суспільства у вирішенні актуальних внутрішніх, регіональних та глобальних викликів.

Підтримані фондом та іншими донорами ініціативи потребують впровадження, популяризації та подальшої підтримки. Це особливо актуально в умовах гібридної агресії, яка ведеться проти України, зокрема, в інформаційному просторі. Додатковим викликом залишається «інфодемія» – поширення «теорій змов» та недостовірної інформації під час пандемії COVID-19. Реагування на ці виклики потребує постійного пошуку та вдосконалення розроблених інструментів, їх масштабування задля досягнення цільових аудиторій.

Діяльність у межах проєктів може включати (перелік не є вичерпним):

- Масштабування розроблених та адаптованих для відповідних аудиторій інструментів з розвитку критичного мислення та медіаграмотності;

- Ініціативи неформальної освіти, зокрема, орієнтовані на учнівську і підліткову аудиторії із залученням підлітків до розробки контенту;

- Ініціативи у співпраці з блогерами (зокрема – відеоблогерами), популярними для цільової аудиторії;

- Виробництво інформаційно-просвітницького, науково обґрунтованого контенту, який стосується пандемії COVID-19.

- Учасниками конкурсу можуть бути громадські організації, спілки, асоціації, товариства та інші об’єднання, зареєстровані відповідно до українського законодавства як неприбуткові або благодійні організації.

Максимальний розмір гранту – 500 тис. грн.

Кінцевий термін подання пропозицій у системі МФВ «Електронний конкурс» – 27 травня 2021 року о 18.00 за київським часом.

Із детальною інформацією можна ознайомитися за цим посиланням.