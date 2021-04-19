В Шостке снова сбежал из дома подросток 13-летний Александр Юрин ушел из дома 27 апреля и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

На вид парню 12-13 лет, ростом около 155 см, худощавого телосложения. Имеет темно-русые волосы и голубые глаза.

Был одет в черную зимнюю куртку и черные штаны. На голове голубая шапка. Обут в коричневые кроссовки. Имеет страсть к катанию на поездах.

Полицейские принимают меры по розыску без вести пропавшего ребенка и рассчитывают на помощь граждан. Если у вас есть какие-либо информацию, которая поможет установить местонахождение подростка - сообщите об этом в Шосткинское районное управление полиции по адресу: г. Шостка, улица Свободы, 67, или по телефону (050) 327-91-48, или на круглосуточную линию службы «102».

Ранее парень уже сбегал из дома, его также разыскивала полиция.