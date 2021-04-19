Губернатор Сумщины пугает перевозчиков, которые отказываться перевозить льготников, разрывов договоров Глава Сумской облгосадминистрации Василий Хома пригласил на следующее заседание Координационного совета по оказанию помощи участникам боевых действий и членам их семей перевозчиков, которые отказываются перевозить участников боевых действий.

«Я вообще не понимаю, для чего заключать договоры на перевозку пассажиров с перевозчиками, которые не выполняют нормы законодательства, - говорил Василий Хома. - Поэтому предлагаю на следующее заседание координационного совета пригласить таких перевозчиков. Мы с ними поговорим и предупредим, что если такие ситуации будут повторяться и в дальнейшем, то будем принимать решение о расторжении с ними договоров. Ведь невыполнение Закона «О статусе ветеранов войны и гарантиях их социальной защиты» является основанием для этого».

По информации Департамента социальной защиты населения, Сумская облгосадминистрация обратилась письмами к организации работодателей «Сумская областная организация работодателей в области транспорта» и ООО «Сумское областное предприятие автомобильного транспорта» по недопущению отказа гражданам в льготных перевозках.

Также говорили и о том, что область должна погасить задолженность перед перевозчиками за предыдущие перевозки льготников.

Как сообщил директор Департамента развития инфраструктуры облгосадминистрации Владимир Дудченко, по состоянию на 1 января 2021 года в области осталась задолженность перед перевозчиками больше 4 млн грн. Решением областного совета от 26 февраля было продолжено действие областной программы осуществления компенсационных выплат за льготный проезд отдельных категорий граждан автомобильным транспортом на автобусных маршрутах общего пользования на 2016-2021 годы. Объем средств, предусмотренных в рамках этой программы, составляет 11,6 млн грн.

«Сейчас приняты решения по 100% перечисления средств в областной бюджет всеми местными советами, кроме Знобь-Новгородского (86,6%), Сумского (68,6%), Юнаковского (50%), Хотинского (50,0%), Глуховского (34,1%), Тростянецкого (15,4%), Миропольского (15,1%), Кролевецкого (3,0%), Бурынского (0%) и Конотопского (0%). Департамент социальной защиты облгосадминистрации направил соответствующие письма этих территориальных громад по 100% перечисления средств», - рассказал Владимир Дудченко.

Василий Хома отметил, что на следующее заседание также необходимо пригласить глав громад, которые не предусмотрели в своих бюджетах средства на эту программу.

«Главы территориальных громад обращаются также к облгосадминистрации по решению многих вопросов. Я уже неоднократно говорил, что у нас должна быть дорога со встречным движением. И если какая-то громада действует вопреки интересам области - это плохо. Все мы должны работать в едином ключе», - подчеркнул глава облгосадминистрации.