На Сумщине 71 969 случаев заболевания COVID-19 (подробности)

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 267 человек (Белопольский район - 2, Бурынский район - 7, Великописаревский район - 2, Глухов – 23, Глуховский район - 9, Конотоп – 26, Конотопский район - 2, Краснопольский район - 1, Лебедин - 2, Лебединский район - 1, Недригайловский район - 9, Ахтырка - 15, Ахтырский район - 1, Путивльский район - 5, Ромны - 1, Сумы - 130, Сумской район - 22, Тростянецкий район - 7, Ямпольский район - 2).
За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1109 летальных случаев, из них за минувшие сутки - 9 (Белопольский район - 1, Глухов - 1, Глуховский район - 1, Конотоп - 1, Лебединский район - 1, Ахтырка - 1, Сумы - 2, Сумской район - 1).
Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 61 741 человек, из них за минувшие сутки - 716 (Белопольский район - 23, Великописаревский район - 1, Глухов – 17, Глуховский район - 11, Конотоп - 96, Краснопольский район - 2, Кролевецкий район - 12, Лебедин - 47, Лебединский район - 27, Липоводолинский район - 1, Недригайловский район - 5, Ахтырка - 4, Путивльский район - 28, Ромны – 21, Роменский район - 27, Сумы - 281, Сумской район - 40, Тростянецкий район - 27, Шостка - 47, Шосткинский район - 2).
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