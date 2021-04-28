Ситуация с коронавирусом в Украине

В частности, заболели 451 ребенок и 217 медработников.
Также за минувшие сутки госпитализировано - 3623 человека; выписаны из больниц - 5363 человека; летальных случаев - 441; выздоровели - 20062 человека; осуществлено тестирований за сутки - 99112 (в частности методом ПЦР - 43841, методом ИФА - 15489), исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 39782.
За все время пандемии в Украине заболело - 2047838 человек; выздоровели - 1616891 человек; летальных исходов - 43 391; проведения ПЦР-тестов - 9335892.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1070), Харьковской (818), Донецкой (811), Днепропетровской (584) и Львовской (530) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев - 1070 случаев;
- Винницкая область - 223 случая;
- Волынская область - 356 случаев;
- Днепропетровская область - 584 случая;
- Донецкая область - 811 случаев;
- Житомирская область - 232 случая;
- Закарпатская - 115 случаев;
- Запорожская область - 485 случаев;
- Ивано-Франковская область - 102 случая;
- Киевская область - 384 случая;
- Кировоградская область - 134 случая;
- Луганская область - 213 случаев;
- Львовская область - 530 случаев;
- Николаевская область - 281 случай;
- Одесская область - 522 случая;
- Полтавская область - 445 случаев;
- Ровенская область - 417 случаев;
- Сумская область - 267 случаев;
- Тернопольская область - 206 случаев;
- Харьковская область - 818 случаев;
- Херсонская область - 222 случая;
- Хмельницкая область - 483 случая;
- Черкасская область - 445 случаев;
- Черновицкая область - 129 случаев;
- Черниговская область - 116 случаев.
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