На Сумщине еще 267 случаев заболевания коронавирусом: 9 летальных

За вторник добавилось 267 новых случаев. Выздоровело 716 человек, - всего 61 741. Умерло 9, - всего 1109. Лечатся 9119.
По состоянию на 28 апреля 2021 года в Сумской области 71 969 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
9590 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 28 апреля 2021 года....
На странице мэра Сум Александра Лысенко в Фейсбуке опубликовано видео «Эпидемия COVID-19 не отступает: ситуация в больницах Сум»....
По состоянию на 27 апреля в Сумской области 71 702 случая заболевания коронавирусной инфекцией....
7915 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 27 апреля 2021 года....