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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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ФК «Сумы» запускает свою деятельность в форме коммунального предприятия

С момента своей регистрации ФК «Сумы» функционировал в организационно-правовой форме общественного объединения.

27 января 2021 года на базе ОО «ФК «Сумы» решением Сумского городского совета создан муниципальный клуб в форме коммунального предприятия Сумского городского совета – ФК «Сумы».

Согласно решению Сумского городского совета и уставных документов новообразованный клуб получил право на спортивные результаты ОО «ФК «Сумы» и стал его правопреемником. Кроме того, соответствующими договорными документами от ОО «ФК «Сумы» в КП «ФК «Сумы» СГС переданы исключительные права, спортивные достижения (результаты) и права интеллектуальной собственности ФК «Сумы».

Это событие прокомментировал президент ФК «Сумы» Геннадий Демьяненко.

- Геннадий Александрович, что означает этот факт?

- Судьбоносное событие в истории ФК «Сумы». Команда полностью начинает функционировать в форме коммунального предприятия Сумского городского совета и переходит под его полный контроль.

- Что это значит?

- Полный контроль над клубом. Управление спортивной, инфраструктурной, хозяйственной и финансовой деятельностью будет осуществлять исполнительный комитет Сумского горсовета. Распоряжением городского головы директором ФК «Сумы» уже назначен Артем Линник, и с ним заключен контракт, куратор команды от исполкома - заместитель городского головы Вера Мотречко.

- Напоследок, какие дальнейшие планы команды?

- Два первоочередных и важнейших задачи - выход в плей-офф чемпионата Украины среди аматоров и решения инфраструктурных вопросов с базой команды - стадионом «Авангард». Это обязательные условия, от которых зависит профессиональная аттестация ФК «Сумы». Вопрос обязательной для клуба программы детско-юношеского футбола решено путем сотрудничества с ДЮСШ «Сумы».

- На какой стадии процедура получения в УАФ профессионального аттестата?

- На финальной. Мы прошли все необходимые процедуры и финансовый аудит. Осталось формально решить вопрос передачи некоторой инфраструктуры стадиона «Авангард» на баланс ФК «Сумы» и иметь спортивный результат - выход в плей-офф. И в мае можем ожидать профессиональный аттестат!

Напомним, что ФК «Сумы» (Сумы) принимает участие в чемпионате Украины по футболу среди аматорских команд 2020/2021 и проходит процедуру на получение аттестата на право участия во Всеукраинских соревнованиях по футболу среди команд клубов Профессиональной футбольной лиги Украины 2021/2022.

На сессию Сумского горсовета, которая пройдут в пятницу, 30 апреля, выносится проект решения о передаче стадиона «Авангард» КП ФК «Сумы».

Спорт ФК Сумы
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