ФК «Сумы» запускает свою деятельность в форме коммунального предприятия

27 января 2021 года на базе ОО «ФК «Сумы» решением Сумского городского совета создан муниципальный клуб в форме коммунального предприятия Сумского городского совета – ФК «Сумы».
Согласно решению Сумского городского совета и уставных документов новообразованный клуб получил право на спортивные результаты ОО «ФК «Сумы» и стал его правопреемником. Кроме того, соответствующими договорными документами от ОО «ФК «Сумы» в КП «ФК «Сумы» СГС переданы исключительные права, спортивные достижения (результаты) и права интеллектуальной собственности ФК «Сумы».
Это событие прокомментировал президент ФК «Сумы» Геннадий Демьяненко.
- Геннадий Александрович, что означает этот факт?
- Судьбоносное событие в истории ФК «Сумы». Команда полностью начинает функционировать в форме коммунального предприятия Сумского городского совета и переходит под его полный контроль.
- Что это значит?
- Полный контроль над клубом. Управление спортивной, инфраструктурной, хозяйственной и финансовой деятельностью будет осуществлять исполнительный комитет Сумского горсовета. Распоряжением городского головы директором ФК «Сумы» уже назначен Артем Линник, и с ним заключен контракт, куратор команды от исполкома - заместитель городского головы Вера Мотречко.
- Напоследок, какие дальнейшие планы команды?
- Два первоочередных и важнейших задачи - выход в плей-офф чемпионата Украины среди аматоров и решения инфраструктурных вопросов с базой команды - стадионом «Авангард». Это обязательные условия, от которых зависит профессиональная аттестация ФК «Сумы». Вопрос обязательной для клуба программы детско-юношеского футбола решено путем сотрудничества с ДЮСШ «Сумы».
- На какой стадии процедура получения в УАФ профессионального аттестата?
- На финальной. Мы прошли все необходимые процедуры и финансовый аудит. Осталось формально решить вопрос передачи некоторой инфраструктуры стадиона «Авангард» на баланс ФК «Сумы» и иметь спортивный результат - выход в плей-офф. И в мае можем ожидать профессиональный аттестат!
Напомним, что ФК «Сумы» (Сумы) принимает участие в чемпионате Украины по футболу среди аматорских команд 2020/2021 и проходит процедуру на получение аттестата на право участия во Всеукраинских соревнованиях по футболу среди команд клубов Профессиональной футбольной лиги Украины 2021/2022.
На сессию Сумского горсовета, которая пройдут в пятницу, 30 апреля, выносится проект решения о передаче стадиона «Авангард» КП ФК «Сумы».
Частный футбольный клуб «Сумы» стал коммунальным предприятием....
21 октября прошли ответные поединки 1/8 финала кубка Украины по футболу среди аматоров....
Ответный матч ⅛ финала Кубка Украины по футболу среди любительских команд ФК «Сумы» сыграет в среду, 21 октября....
Сегодня, 10 октября, проходят матчи 6-го тура чемпионата Украины по футболу среди аматоров....
В субботу, 10 октября, домашний матч 6-го тура чемпионата Украины по футболу среди любительских команд ФК «Сумы» сыграет с ФК...