Містян запрошують до онлайн-дискусії «Як їздитимуть сумчани з 2022 року?»

Незабаром розпочнеться процес формування вимог до нових перевізників, які будуть обрані на конкурсній основі. В березні 2022 року Суми мають отримати новий громадський транспорт. Або старий, якщо ми нічого не плануємо змінювати.
Долучайтеся до обговорення, результати якого будуть внесені до Дорожньої карти реформ. В наших силах змінити якість і комфорт перевезень вже наступного року.
Реєстрація на подію за посиланням https://forms.gle/32zxkeRdYuCvq3A8A.
Посилання на ZOOM-конференцію надішлють зареєстрованим учасникам за день до зустрічі.
Зустрічаємось 29 квітня о 14:00. Подробиці тут.
Усвідомлюючи, що транспортна тематика актуальна не лише для мешканців нашого міста, Сумська Платформа Реформ спільно з колегами з інших обласних центрів та Коаліцією Реанімаційний Пакет Реформ розпочала розробку Дорожньої карти місцевих змін, що допомогли б різним містам нашої країни ділитися позитивними практиками для спільного розвитку. Наш напрям - транспорт.
Ділимося з вами спільними напрацюваннями https://cutt.ly/rcjtLMX та чекаємо активного обговорення під час онлайн-зустрічі.
Цей захід організовується Сумською плафтормою реформ разом із Коаліцією Реанімаційний Пакет Реформ у рамках Програми сприяння громадській активності «Долучайся!», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні. Зміст заходу є винятковою відповідальністю Pact та його партнерів i не обов’язково відображає погляди USAID або уряду США.
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