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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:20160

Містян запрошують до онлайн-дискусії «Як їздитимуть сумчани з 2022 року?»

Сумська платформа реформ запрошує до публічного обговорення проблем у сфері громадського транспорту в Сумах.

Незабаром розпочнеться процес формування вимог до нових перевізників, які будуть обрані на конкурсній основі. В березні 2022 року Суми мають отримати новий громадський транспорт. Або старий, якщо ми нічого не плануємо змінювати.

Долучайтеся до обговорення, результати якого будуть внесені до Дорожньої карти реформ. В наших силах змінити якість і комфорт перевезень вже наступного року.

Реєстрація на подію за посиланням https://forms.gle/32zxkeRdYuCvq3A8A.

Посилання на ZOOM-конференцію надішлють зареєстрованим учасникам за день до зустрічі.

Зустрічаємось 29 квітня о 14:00. Подробиці тут.

Усвідомлюючи, що транспортна тематика актуальна не лише для мешканців нашого міста, Сумська Платформа Реформ спільно з колегами з інших обласних центрів та Коаліцією Реанімаційний Пакет Реформ розпочала розробку Дорожньої карти місцевих змін, що допомогли б різним містам нашої країни ділитися позитивними практиками для спільного розвитку. Наш напрям - транспорт.

Ділимося з вами спільними напрацюваннями https://cutt.ly/rcjtLMX та чекаємо активного обговорення під час онлайн-зустрічі.

Цей захід організовується Сумською плафтормою реформ разом із Коаліцією Реанімаційний Пакет Реформ у рамках Програми сприяння громадській активності «Долучайся!», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні. Зміст заходу є винятковою відповідальністю Pact та його партнерів i не обов’язково відображає погляди USAID або уряду США.

Общество Анонс Общественный транспорт
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Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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