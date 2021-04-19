На Сумщине сбили подростка на велосипеде Полиция устанавливает обстоятельства ДТП, в котором травмировался несовершеннолетний велосипедист.

Событие произошло сегодня, около 17.30 часов, в селе Писаревка Сумского района. Там столкнулись автомобиль ВАЗ-21063 и велосипед. В результате чего 17-летнего велосипедиста с телесными повреждениями госпитализировали в больницу.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Устанавливаются обстоятельства и причины ДТП.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.