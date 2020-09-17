Сумские патрульные спасли мужчину, который пытался совершить самоубийство (видео)

После общения она вышла из квартиры и пошла на улицу по своим делам. Вдруг ей на мобильный телефон позвонил муж. Он сообщил, что собирается покончить с собой. Не теряя времени, женщина обратилась в полицию.
За считанные минуты патрульные Иван Бурым и Богдан Биганов уже прибыли по указанному адресу и поднимались в квартиру.
С разрешения хозяйки стражи порядка и соседка, которую заявитель также позвала на помощь, зашли в квартиру. В ванной комнате они увидели мужчину с петлей на шее.
Инспекторы мгновенно отвязали веревку и освободили мужчину. Вместе с соседкой они перенесли 29-летнего мужчину в комнату, где перевели его в стабильное боковое положение, одновременно вызывая скорую. Врачи госпитализировали мужчину.
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