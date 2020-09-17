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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 18:05191

Сумские патрульные спасли мужчину, который пытался совершить самоубийство (видео)

На линию 102 позвонила встревоженная женщина, которая сильно волновалась за своего мужа. Заявительница рассказала, что он, придя домой, довольно странно себя вел.

После общения она вышла из квартиры и пошла на улицу по своим делам. Вдруг ей на мобильный телефон позвонил муж. Он сообщил, что собирается покончить с собой. Не теряя времени, женщина обратилась в полицию.

За считанные минуты патрульные Иван Бурым и Богдан Биганов уже прибыли по указанному адресу и поднимались в квартиру.

С разрешения хозяйки стражи порядка и соседка, которую заявитель также позвала на помощь, зашли в квартиру. В ванной комнате они увидели мужчину с петлей на шее.

Инспекторы мгновенно отвязали веревку и освободили мужчину. Вместе с соседкой они перенесли 29-летнего мужчину в комнату, где перевели его в стабильное боковое положение, одновременно вызывая скорую. Врачи госпитализировали мужчину.

Право Патрульная полиция Самоубийство
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В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

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