В Сумах стартовала Летняя гимназиада по дзюдо Сегодня, 27 апреля, в Сумах во Дворце студенческого спорта Сумского государственного университета (манеж) стартовали соревнования по дзюдо по программе ІІІ Летней гимназиады Украины.

В Гимназиаде принимают участие 18 регионов. Общее количество участников соревнований - 202 ученика. Итоги первого дня соревнований: Юноши: весовая категория 50 кг: I место - Даниил Кравченко (Харьковская область) II место - Даниил Халин (Харьковская область) III место - Алексей Кальницкий (Киев); III место - Максим Григораш (Ивано-Франковск). весовая категория 55 кг: I место - Клим Лантушенко (Киев); II место - Артем Горбань (Киев); III место - Даниил Федорик (Львовская область) III место - Олег Прийма (Одесская область). весовая категория 60 кг: I место - Михаил Фик (Харьковская область) II место - Евгений Потороченко (Киевская) III место - Евгений Барабаш (Киев); III место - Сергей Ким (Днепропетровская область). весовая категория 66 кг: I место - Абил Юсубов (Одесская область) II место - Максим Марченко (Львовская область) III место - Тимофей Янчук (Житомирская область) III место - Максим Лихолат (Львовская область) Девушки: весовая категория 40 кг I место - Анастасия Суперсон (Киев); II место - Снежана Савчук (Киевская область) III место - София Селиверстова (Житомирская область). весовая категория 44 кг: I место - Виола Мелешкова (Харьковская область) II место - Евгения Яценко (Донецкая область) III место - Маргарита Стоцкая (Житомирская область) III место - Кристина Дусь (Черниговская область). весовая категория 48 кг: I место - Милена Кухар (Сумская область); II место - Виктория Гусева (Запорожская область) III место - Елизавета Шевченко (Черниговская область) III место - Виктория Кононенко (Днепропетровская область). весовая категория 52 кг: I место - Яна Волошенюк (Ивано-Франковская область) II место - Екатерина Довженко (Киев); III место - Дарья Дякун (Одесская область) III место - Мария Невзорова (Полтавская область).