В Сумах стартовала Летняя гимназиада по дзюдо

В Гимназиаде принимают участие 18 регионов. Общее количество участников соревнований - 202 ученика.
Итоги первого дня соревнований:
Юноши:
весовая категория 50 кг:
I место - Даниил Кравченко (Харьковская область)
II место - Даниил Халин (Харьковская область)
III место - Алексей Кальницкий (Киев);
III место - Максим Григораш (Ивано-Франковск).
весовая категория 55 кг:
I место - Клим Лантушенко (Киев);
II место - Артем Горбань (Киев);
III место - Даниил Федорик (Львовская область)
III место - Олег Прийма (Одесская область).
весовая категория 60 кг:
I место - Михаил Фик (Харьковская область)
II место - Евгений Потороченко (Киевская)
III место - Евгений Барабаш (Киев);
III место - Сергей Ким (Днепропетровская область).
весовая категория 66 кг:
I место - Абил Юсубов (Одесская область)
II место - Максим Марченко (Львовская область)
III место - Тимофей Янчук (Житомирская область)
III место - Максим Лихолат (Львовская область)
Девушки:
весовая категория 40 кг
I место - Анастасия Суперсон (Киев);
II место - Снежана Савчук (Киевская область)
III место - София Селиверстова (Житомирская область).
весовая категория 44 кг:
I место - Виола Мелешкова (Харьковская область)
II место - Евгения Яценко (Донецкая область)
III место - Маргарита Стоцкая (Житомирская область)
III место - Кристина Дусь (Черниговская область).
весовая категория 48 кг:
I место - Милена Кухар (Сумская область);
II место - Виктория Гусева (Запорожская область)
III место - Елизавета Шевченко (Черниговская область)
III место - Виктория Кононенко (Днепропетровская область).
весовая категория 52 кг:
I место - Яна Волошенюк (Ивано-Франковская область)
II место - Екатерина Довженко (Киев);
III место - Дарья Дякун (Одесская область)
III место - Мария Невзорова (Полтавская область).
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