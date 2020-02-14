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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Сумах стартовала Летняя гимназиада по дзюдо

Сегодня, 27 апреля, в Сумах во Дворце студенческого спорта Сумского государственного университета (манеж) стартовали соревнования по дзюдо по программе ІІІ Летней гимназиады Украины.

В Гимназиаде принимают участие 18 регионов. Общее количество участников соревнований - 202 ученика.

Итоги первого дня соревнований:

Юноши:

весовая категория 50 кг:

I место - Даниил Кравченко (Харьковская область)

II место - Даниил Халин (Харьковская область)

III место - Алексей Кальницкий (Киев);

III место - Максим Григораш (Ивано-Франковск).

весовая категория 55 кг:

I место - Клим Лантушенко (Киев);

II место - Артем Горбань (Киев);

III место - Даниил Федорик (Львовская область)

III место - Олег Прийма (Одесская область).

весовая категория 60 кг:

I место - Михаил Фик (Харьковская область)

II место - Евгений Потороченко (Киевская)

III место - Евгений Барабаш (Киев);

III место - Сергей Ким (Днепропетровская область).

весовая категория 66 кг:

I место - Абил Юсубов (Одесская область)

II место - Максим Марченко (Львовская область)

III место - Тимофей Янчук (Житомирская область)

III место - Максим Лихолат (Львовская область)

Девушки:

весовая категория 40 кг

I место - Анастасия Суперсон (Киев);

II место - Снежана Савчук (Киевская область)

III место - София Селиверстова (Житомирская область).

весовая категория 44 кг:

I место - Виола Мелешкова (Харьковская область)

II место - Евгения Яценко (Донецкая область)

III место - Маргарита Стоцкая (Житомирская область)

III место - Кристина Дусь (Черниговская область).

весовая категория 48 кг:

I место - Милена Кухар (Сумская область);

II место - Виктория Гусева (Запорожская область)

III место - Елизавета Шевченко (Черниговская область)

III место - Виктория Кононенко (Днепропетровская область).

весовая категория 52 кг:

I место - Яна Волошенюк (Ивано-Франковская область)

II место - Екатерина Довженко (Киев);

III место - Дарья Дякун (Одесская область)

III место - Мария Невзорова (Полтавская область).

Спорт Дзюдо
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