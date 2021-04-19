В Сумах пьяный водитель сбил забор Пенсионного фонда Патрульные составили 4 админматериала на нетрезвого виновника ДТП.

25 апреля, около 17 часов, патрульные получили сообщение о ДТП на улице Вячеслава Чорновола.

Выяснилось, что 41-летний водитель транспортного средства Daewoo Espero, не придерживаясь безопасной скорости движения и не справившись с управлением, наехал на забор управления Пенсионного фонда. К счастью, в результате ДТП никто из участников дорожного движения не пострадал.

Водитель имел признаки алкогольного опьянения. Стражи порядка предложили ему пройти освидетельствование на состояние опьянения, на что он согласился. Результат осмотра оказался положительным - 2,69 промилле алкоголя, что более, чем 13 раз превышает допустимую норму. По имеющимся базам данных, стражи порядка установили, что мужчина уже не в первый раз в течение года садится за руль в таком состоянии, а также лишен права управления.

Инспекторы оформили материалы ДТП, а также составили на водителя админматериалы по ст. 124 (совершение ДТП), ст. 139 (Повреждение дорожного оборудования), ч. 2 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения повторно в течение года) и ч. 4 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления) КоАП. Автомобиль эвакуировали на спецплощадку.