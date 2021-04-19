В Сумах полицейские нашли женщину, которая находилась в международном розыске Работники Управления уголовного розыска Главного управления Национальной полиции в Сумской области установили местонахождение 25-летней женщины, которая с 2016 года находилась в розыске за совершение мошенничества на территории другой страны.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители нашли молодую женщину в областном центре. О чем поставили в известность правоохранительные органы страны, которая ее разыскивала. Сейчас решается вопрос о ее экстрадиции, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.