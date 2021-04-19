На Сумщине полицейские вернули в семью несовершеннолетнего беглянку Поссорившись с матерью, 17-летняя жительница Середина-Буды решила пожить у своего знакомого.

С заявлением об исчезновении своей 17-летней дочери в полицию обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что девушка уже больше суток не появляется дома, ее местонахождение неизвестно, а мобильный не отвечает.

На розыск несовершеннолетней был ориентирован личный состав полиции Середина-Буда. Правоохранители быстро установили круг ее друзей и знакомых, и уже через полчаса нашли ее дома у товарища.

По словам девушки, она поссорилась с матерью и решила некоторое время пожить отдельно. Мобильный телефон отключила, зная, что мама начнет звонить и выяснять ее местонахождение.

С несовершеннолетней полицейские провели профилактическую беседу о последствиях ее поступка. Последняя заверила правоохранителей, что сделала выводы и подобной ситуации с ней не повторится, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.