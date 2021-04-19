Мэр Сум показал ситуацию в городских больницах, переполненных ковидными больными (видео)

«Нам кажется, что вирус где-то далеко. И очень часто мы пренебрегаем противоэпидемическими правилами и нормами. Поэтому видео из нашей больницы, в Сумах.
И, пользуясь случаем, хочу еще раз поблагодарить наших врачей за все спасенные жизни. Спасибо от себя лично и от имени жителей всей нашей громады!
Будьте осторожны - от ваших действий зависит жизнь и здоровье других!» - говорится в сообщении.
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