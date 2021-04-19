В Сумах суд продлил содержание под стражей подозреваемым в изнасиловании девочки В изнасиловании несовершеннолетней девочки подозревают ее отца и дядю.

26 апреля следственным судьей продлен срок содержания под стражей до 20.00 3 июня 2021 года без определения размера залога двум мужчинам, которых подозревают в изнасиловании несовершеннолетней девушки.

По материалам дела отец девочки и его родной брат подозреваются в том, что в течение последних нескольких лет насиловали несовершеннолетнюю.

В ходе применения меры пресечения следственным судьей установлено обоснованность предъявленного подозрения и наличие рисков:

- подозреваемые могут скрываться от органов досудебного расследования и суда;

- могут незаконно влиять на потерпевших и свидетелей;

- продолжить совершать уголовное преступление, в котором подозревается или другие преступления.