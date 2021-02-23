В Тростянце пьяный водитель пытался откупиться от полицейских За предложение неправомерной выгоды работникам полиции, Тростянца привлекли к уголовной ответственности.

Днем 26 апреля на улице Гришина в Тростянце полицейские сектора реагирования патрульной полиции остановили 35-летнего местного жителя, который сел за руль своего автомобиля ВАЗ-2101 в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина начал уговаривать правоохранителей «решить вопрос» за деньги, предлагая за непривлечение его к административной ответственности за управление в состоянии опьянения денежное вознаграждение в сумме 2000 гривен. Работники полиции предупредили мужчину об ответственности за предложение неправомерной выгоды, но правонарушитель не отреагировал. Полицейские же составили административный протокол по ч. 2 ст. 130 КУоАП, (управление транспортом в состоянии опьянения).

Кроме этого, водителя автомобиля, который пытался избежать ответственности за административное правонарушение предлагая правоохранителям деньги, полицейские привлекли к уголовной ответственности по ч.1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу». Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа или ограничения свободы на срок от двух до четырех лет, или лишение свободы на тот же срок, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.