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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:11199

В Тростянце пьяный водитель пытался откупиться от полицейских

За предложение неправомерной выгоды работникам полиции, Тростянца привлекли к уголовной ответственности.

Днем 26 апреля на улице Гришина в Тростянце полицейские сектора реагирования патрульной полиции остановили 35-летнего местного жителя, который сел за руль своего автомобиля ВАЗ-2101 в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина начал уговаривать правоохранителей «решить вопрос» за деньги, предлагая за непривлечение его к административной ответственности за управление в состоянии опьянения денежное вознаграждение в сумме 2000 гривен. Работники полиции предупредили мужчину об ответственности за предложение неправомерной выгоды, но правонарушитель не отреагировал. Полицейские же составили административный протокол по ч. 2 ст. 130 КУоАП, (управление транспортом в состоянии опьянения).

Кроме этого, водителя автомобиля, который пытался избежать ответственности за административное правонарушение предлагая правоохранителям деньги, полицейские привлекли к уголовной ответственности по ч.1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу». Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа или ограничения свободы на срок от двух до четырех лет, или лишение свободы на тот же срок, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

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