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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:31306

Конотопчанка спасла фейкового внука от полиции за 500 баксов

Жертвой мошенника, который в телефонном разговоре назвался следователем полиции, стала 78-летняя жительница города Конотоп.

Потерпевшая рассказала правоохранителям, что утром ей позвонил неизвестный мужчина, который представился следователем. Он сообщил, что ее внук задержан за хранение наркотических средств. Но «чтобы решить вопрос», и не привлекать к уголовной ответственности молодого человека, ему нужно перечислить на указанный карточный счет 50 000 гривен.

Пенсионерка сообщила, что таких средств у нее нет. Но аферист не отступал и просил прислать хоть какую-то сумму для начала. После разговора, испуганная бабушка, пошла к соседям и одолжила у них 500 долларов США. Затем обменяла их в обменном пункте на гривны, и перечислила на карту «следователя».

Перечислив деньги, пожилая женщина решила наведаться к своему внуку. И когда она убедилась, что с ним все в порядке, поняла, что ее обманули. В полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины. Сейчас правоохранители принимают все необходимые меры для установления личности злоумышленника и его местонахождение.

Работники полиции обращаются к гражданам с предостережением не доверять незнакомым телефонным собеседникам. Будьте максимально внимательными и осторожными, не дайте шанса аферистам обогатиться за ваш счет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенники
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Василь Хома
голова Сумської ОДА

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