Конотопчанка спасла фейкового внука от полиции за 500 баксов

Потерпевшая рассказала правоохранителям, что утром ей позвонил неизвестный мужчина, который представился следователем. Он сообщил, что ее внук задержан за хранение наркотических средств. Но «чтобы решить вопрос», и не привлекать к уголовной ответственности молодого человека, ему нужно перечислить на указанный карточный счет 50 000 гривен.
Пенсионерка сообщила, что таких средств у нее нет. Но аферист не отступал и просил прислать хоть какую-то сумму для начала. После разговора, испуганная бабушка, пошла к соседям и одолжила у них 500 долларов США. Затем обменяла их в обменном пункте на гривны, и перечислила на карту «следователя».
Перечислив деньги, пожилая женщина решила наведаться к своему внуку. И когда она убедилась, что с ним все в порядке, поняла, что ее обманули. В полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины. Сейчас правоохранители принимают все необходимые меры для установления личности злоумышленника и его местонахождение.
Работники полиции обращаются к гражданам с предостережением не доверять незнакомым телефонным собеседникам. Будьте максимально внимательными и осторожными, не дайте шанса аферистам обогатиться за ваш счет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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