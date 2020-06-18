На Сумщине детсаду вернули 30 га земли стоимостью почти 3,2 млн грн

Поэтому дошкольному учебному заведению Лебединского районного совета будет возвращено 30 га земли стоимостью почти 3,2 млн грн.
Прокуратурой установлено, что в 2020 году заключен договор, согласно которому учебное заведение передает фермерскому хозяйству земельный участок сельскохозяйственного назначения, а в качестве оплаты получает часть выращенной продукции. Однако заключенный договор противоречит интересам государства, поскольку указанная земля принадлежат учебному заведению на праве постоянного пользования, поэтому в соответствии с требованиями действующего законодательства, заведение лишен права распоряжаться ею.
Суд согласился с доводами прокуратуры, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
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