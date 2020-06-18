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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:2942

На Сумщине детсаду вернули 30 га земли стоимостью почти 3,2 млн грн

По иску ювенальных прокуроров Сумщины решением Хозяйственного суда Сумской области от 26 апреля признан недействительным договор на совместную обработку земли.

Поэтому дошкольному учебному заведению Лебединского районного совета будет возвращено 30 га земли стоимостью почти 3,2 млн грн.

Прокуратурой установлено, что в 2020 году заключен договор, согласно которому учебное заведение передает фермерскому хозяйству земельный участок сельскохозяйственного назначения, а в качестве оплаты получает часть выращенной продукции. Однако заключенный договор противоречит интересам государства, поскольку указанная земля принадлежат учебному заведению на праве постоянного пользования, поэтому в соответствии с требованиями действующего законодательства, заведение лишен права распоряжаться ею.

Суд согласился с доводами прокуратуры, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Теперь детсад остался без урожая, а воспитателям и детям, вероятно, самим придется обрабатывать землю…

Право Земля
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Василь Хома
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