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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:10232

В Сумах будут судить двух разбойников, которые пытали пенсионера

Сумской окружной прокуратурой утверждено и направлено в суд обвинительный акт в отношении двух жителей Сумского района, совершивших разбойное нападение на пенсионера.

Событие произошло 20 февраля 2021 года в одном из сел Сумского района. Двое мужчин, вооружившись топором, пришли в дом одинокого пенсионера. Когда хозяин открыл дверь, он получил удар кулаком в лицо, после чего его затолкали в дом и, угрожая топором отрубить голову, чтобы пенсионер не сопротивлялся, нападавшие обыскали дом. В тумбочке они нашли кошелек, в котором потерпевший хранил свои сбережения - 1800 грн.

В течение нескольких часов нападавшие периодически наносили потерпевшему удары по лицу рукой и топором по руке. Однако никаких ценностей в доме больше не нашли. Убегая, они забрали с собой еще бензопилу и электрическую плитку.

Одному из нападавших 30 лет, до этого он уже был 5 раз судим, его сообщнику - 57 лет, к уголовной ответственности он привлекался 8 раз. Приговор обвиняемые ждут за решеткой. Их действия квалифицированы по ч. 3 ст. 187 (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц, соединенный с проникновением в жилище) УК Украины. За содеянное им грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Право
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Василь Хома
голова Сумської ОДА

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