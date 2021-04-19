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«НАШ КРАЙ-Наше будущее» - пасхальная корзина социальной программы

Именно под таким названием в Сумской области стартует благотворительная акция фонда Андрея Деркача «Наше будущее».

По мнению организаторов акции, несмотря на обстоятельства, праздник Пасхи должен прийти в каждый дом. А освяченая пасха украсить стол и подарить пасхальное настроение.

По традиции, основным атрибутом праздничного пасхального стола является освяченая пасха. Она и станет основой подарка от благотворительного фонда «Наше будущее». На данном этапе проведения акции необходимо не только вовремя разгрузить помощь, но и освятить пасхальный подарок.

 «Воскресение Христово одно из величайших православных праздников. Каждый верующий хочет приобщиться к празднику. Обстоятельства таковы, что не все могут посетить церковную службу и освятить неизменный атрибут Пасхи - кулич. Благотворительный фонд «Наше будущее», как и сам народный депутат Украины Андрей Деркач, не первый год реализует благотворительные медицинские и социальные программы и помогает жителям области. Эта акция поможет людям приобщиться к празднованию и соблюсти традиции праздника», - говорит протоиерей Алексей Родионов, благочинный церквей Глуxовского церковного округа.

После освящения, волонтеры акции «НАШ КРАЙ-Наше будущее», с соблюдением карантинных ограничений, начнут раздавать благотворительные наборы. Среди приоритетных категорий - люди почтенного возраста, которые являются наиболее уязвимыми к заболеванию коронавирус.

 «Из-за сложной эпидемиологической ситуации, перенесение коронавирусной болезни, некоторые верующие в этом году могут не пойти в церковь. Поэтому благотворительный фонд «Наше будущее», с заботой к людям почтенного возраста, решил доставить освященные куличи домой. Волонтеры акции должны успеть к Пасхе, чтобы максимальное количество людей отпраздновали Воскресение Христово по православным традициям», - отметил Валентин Добров, координатор акции, депутат Сумского областного совета от политической партии «НАШ КРАЙ».

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В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

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