Сумских водителей предупреждают об ухудшении погодных условий Служба автомобильных дорог в Сумской области предупреждает о резких изменениях погодных условий.

Ночью 27-28 апреля по Сумской области сохранятся сильные заморозки 0-5 °С - II уровень опасности, оранжевый.

На территории области возможна переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем небольшие осадки (дождь, мокрый снег). Ветер западный, ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью - сильный заморозок 0-5, днем 5-10 °С тепла.

Дорогие водители и другие участники дорожного движения, на дорогах возможна гололедица, просим Вас быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.

Горячая линия Службы автомобильных дорог в Сумской области работает круглосуточно по телефонам: 0542-700-281, 050-307-56-92.

Стоянки и места отстоя для транспортных средств изображены на Google карте.