На Сумщине 71702 случая заболевания коронавирусом (подробности) По состоянию на 27 апреля в Сумской области 71 702 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 155 человек (Белопольский район - 4, Бурынский район – 17, Великописаревский район - 4, Глуховский район - 1, Конотоп - 9, Конотопский район - 9, Краснопольский район - 5, Кролевецкий район - 2, Недригайловский район - 16, Ахтырка - 10, Ахтырский район - 8, Путивльский район - 15, Сумы - 30, Сумской район - 8, Тростянецкий район - 12, Ямпольский район - 5).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1100 летальных случая, из них за минувшие сутки - 20 (Белопольский район - 2, Бурынский район - 1, Конотоп - 3, Конотопский район - 1, Кролевецкий район - 1, Недригайловский район - 2, Ромны - 1, Роменский район - 1, Сумы - 6, Сумской район - 1, Шостка - 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 61025 человек, из них за минувшие сутки - 666 (Белопольский район - 36, Бурынский район - 3, Великописаревский район - 19, Глухов - 4, Глуховский район - 1, Конотоп – 14, Конотопский район - 2, Краснопольский район - 2, Лебедин – 16, Лебединский район - 3, Липоводолинский район - 1, Недригайловский район - 12, Ахтырка - 29, Ахтырский район - 40, Путивльский район - 1, Ромны – 21, Сумы - 299, Сумской район - 60, Шостка - 86, Шосткинский район - 4, Ямпольский район - 13).