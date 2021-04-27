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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:31335

Ситуация с COVID-19 в Украине

7915 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 27 апреля 2021 года.

В частности, заболели 336 детей и 202 медработника.

Также за минувшие сутки госпитализированы - 1650 человек; выписаны из больниц - 911 человек; летальных случаев - 432; выздоровели - 17391 человек; осуществлено тестирований за сутки - 72239 (в частности методом ПЦР - 35761, методом ИФА - 15133), исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 21345.

За все время пандемии в Украине заболело - 2038248 человек; выздоровели - 1596829 человек; летальных исходов - 42 950; проведения ПЦР-тестов - 9292051.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (869), Полтавской (651), Донецкой (588), Одесской (580) и Запорожской (552) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

- г. Киев - 869 случаев;

- Винницкая область - 134 случая;

- Волынская область - 239 случаев;

- Днепропетровская область - 444 случаев;

- Донецкая область - 588 случаев;

- Житомирская область - 75 случаев;

- Закарпатская - 102 случая;

- Запорожская область - 552 случая;

- Ивано-Франковская область - 70 случаев;

- Киевская область - 390 случаев;

- Кировоградская область - 178 случаев;

- Луганская область - 251 случай;

- Львовская область - 353 случая;

- Николаевская область - 314 случаев;

- Одесская область - 580 случаев;

- Полтавская область - 651 случай;

- Ривненская область - 452 случая;

- Сумская область - 155 случаев;

- Тернопольская область - 201 случай;

- Харьковская область - 445 случаев;

- Херсонская область - 27 случаев;

- Хмельницкая область - 195 случаев;

- Черкасская область - 465 случаев;

- Черновицкая область - 108 случаев;

- Черниговская область - 77 случаев.

Общество Коронавирус
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