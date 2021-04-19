На Сумщине 155 новых случаев заболевания коронавирусом: 20 летальных

За понедельник добавилось 155 новых случаев. Выздоровело 666 человек, - всего 61 025. Умерло 20, - всего 1100. Лечатся 9577.
По состоянию на 27 апреля в Сумской области 71 702 случая заболевания коронавирусной инфекцией....
7915 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 27 апреля 2021 года....
По состоянию на 26 апреля в Сумской области 71547 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил мэр Конотопа Артем Семенихин....
По состоянию на 23 апреля в Сумской области 70 586 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....