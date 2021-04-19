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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:28679

На Сумщине 155 новых случаев заболевания коронавирусом: 20 летальных

На утро 27 апреля в Сумской области подтверждено уже 71 702 случая заболевания COVID-19.

За понедельник добавилось 155 новых случаев. Выздоровело 666 человек, - всего 61 025. Умерло 20, - всего 1100. Лечатся 9577.

Общество Коронавирус
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Василь Хома
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