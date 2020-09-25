Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:52171

Сколько заработали сумские биатлонисты за сезон?

Лучшей стала выпускница СумГУ Юлия Джима, которая заработала 50 тыс. евро (17-е место в Кубке мира).

Спортсмены в биатлоне состязаются не только за медали. Биатлонисты получают, кроме того, и финансовое поощрение от IBU: за места в гонках, за позиции в общем рейтинге, за лидерские майки и т.д., пишет biathlon.com.ua.

Начиная с сезона 2019/2020 призовые в личных гонках на этапах Кубка мира по биатлону положены спортсменам, занявшим места с 1-го по 20-ое.

На ресурсе extrarunde-biathlon.de провели расчеты и представили списки биатлонистов и биатлонисток, получивших наибольшее количество призовых в сезоне 2020/21 г.

Среди всех участников соревнований больше всего финансового поощрения по итогам сезона у норвежки Тирил Экхофф, которая с большим отрывом выиграла Кубок мира и стала 4-кратной чемпионкой мира, – 386 тысяч евро. Ставшая второй в общем зачете Кубка мира ее землячка Марте Олсбю Ройселанд и в этом рейтинге тоже вторая среди женщин – ее призовые и бонусы на треть меньше, чем у коллеги по команде, - 254 тыс. евро. Третье место у Хелены Эберг из Швеции, - 196 300 евро.

У мужчин также первые два места за норвежцами. Йоханнес Тингнес Бё и Стурла Легрейд заработали больше трехсот тысяч евро каждый – 348 350 и 321 950 евро соответственно. Третий – француз Кантен Фийон-Майе – 211 750 евро.

Приведем суммы призовых IBU за места, занятые украинцами на чемпионате мира, чемпионате Европы, а также этапах Кубка мира и Кубка IBU (в евро). Но не стоит забывать, что из указанных сумм удерживаются налоги, которые, в зависимости от страны проведения соревнований, могут составлять до 40-50%.

Женщины

  1.  Юлия Джима – 59000

  2.  Елена Пидгрушная – 25650

  3.  Дарья Блашко – 21200

  4.  Анастасия Меркушина – 11500

  5.  Валя Семеренко – 5000

  6.  Анна Кривонос – 3700

  7.  Вита Семеренко – 3200

  8.  Ирина Петренко – 2950

  9.  Екатерина Бех – 2000

10.  Надежда Белкина – 200

Мужчины

  1.  Артем Прима – 30150

  2.  Дмитрий Пидручный – 25000

  3.  Антон Дудченко – 11000

  4.  Богдан Цымбал – 6750

  5.  Артем Тищенко – 2500

  6.  Тарас Лесюк – 2400

  7.  Руслан Ткаленко – 2000

  8.  Андрей Доценко – 1500

  9.  Руслан Бригадир – 1000

10.  Денис Насыко – 500

Спорт Биатлон
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

Сумской биатлонист женился
Сегодня 11:28

Сумской биатлонист женился

25 апреля Богдан Цымбал и Анастасия Сидоренко узаконили свои отношения....

Вита Семеренко получила второй негативный тест на коронавирус
14.10.2020 16:23

Вита Семеренко получила второй негативный тест на коронавирус

И отправилась в Рамзау ам Дахштайн, где присоединится к основной команде....

Сумские биатлонисты с медалями чемпионата Украины
08.10.2020 14:39

Сумские биатлонисты с медалями чемпионата Украины

В Чернигове продолжается чемпионат Украины по летнему биатлону....

Вита Семеренко сдала положительный тест на коронавирус
04.10.2020 09:33

Вита Семеренко сдала положительный тест на коронавирус

Сумская биатлонистка Вита Семеренко сдала положительный тест на коронавирус и не поехала с командной на сбор в Германию....

Вита Семеренко после оправдания россиянки потеряла серебро Олимпиады в Сочи
25.09.2020 13:51

Вита Семеренко после оправдания россиянки потеряла серебро Олимпиады в Сочи

Сумчанка снова с бронзой....

Новости

На Сумщине 71702 случая заболевания коронавирусом (подробности)
Сегодня 08:37
Стали известны подробности пожара на Петропавловской в Сумах (видео)
Сегодня 12:55
Сколько заработали сумские биатлонисты за сезон?
Сегодня 12:52
На Сумщине детсаду вернули 30 га земли стоимостью почти 3,2 млн грн
Сегодня 12:29
В Шостке «восьмерка» снесла кирпичный забор ТЭЦ
Сегодня 12:04
Сумской биатлонист женился
Сегодня 11:28
В Сумах будут судить двух разбойников, которые пытали пенсионера
Сегодня 11:10
У жителя Сумщины полицейские изъяли полкило марихуаны
Сегодня 10:47
«НАШ КРАЙ-Наше будущее» - пасхальная корзина социальной программы
Сегодня 10:30
Сумчане наметали на медали
Сегодня 10:09
Сумской Центр админуслуг разработал график работы на предпраздничные и праздничные дни
Сегодня 09:44
Сумские лучники с «бронзой» гимназиады
Сегодня 09:07
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

У СумДУ стартував 10-й ювілейний сезон ліги КВН «Сумка»
Вчера 16:49
На Сумщине коронавирус унес больше тысячи человек: итоги недели
Вчера 15:25
Как можно использовать гидравлику для КамАЗа
23.04.2021 16:43
Генпрокурор должна проверить информацию о теневой продаже "Сумытеплоэнерго" и причастность к ней главы ВР Разумкова, – Деркач
23.04.2021 16:25
Все, что нужно знать о испанском белом вине Херес
23.04.2021 15:59
Чергові перші 100 днів мера Сум
23.04.2021 14:14
Представники партії «Слуга Народу» Сумщини оголошують про старт всеукраїнського партійного донорського челенджу
21.04.2021 14:50
Мэр Сум экономит на замах
21.04.2021 11:10
Стартувала послуга оформлення матеріальної допомоги для ФОПів та найманих працівників. Як її отримати?
21.04.2021 10:05
Чи готова Сумщина до відкриття ринку землі?
20.04.2021 15:21
Хома и партнеры: что задекларировали губернатор Сумщины и его замы
19.04.2021 18:29
Борг в 31 млн грн: енергетики з Дніпра звинувачують німецьких інвесторів в шахрайстві та просять владу Сумщини втрутитись
19.04.2021 18:19
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.