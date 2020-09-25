Сколько заработали сумские биатлонисты за сезон? Лучшей стала выпускница СумГУ Юлия Джима, которая заработала 50 тыс. евро (17-е место в Кубке мира).

Спортсмены в биатлоне состязаются не только за медали. Биатлонисты получают, кроме того, и финансовое поощрение от IBU: за места в гонках, за позиции в общем рейтинге, за лидерские майки и т.д., пишет biathlon.com.ua.

Начиная с сезона 2019/2020 призовые в личных гонках на этапах Кубка мира по биатлону положены спортсменам, занявшим места с 1-го по 20-ое.

На ресурсе extrarunde-biathlon.de провели расчеты и представили списки биатлонистов и биатлонисток, получивших наибольшее количество призовых в сезоне 2020/21 г.

Среди всех участников соревнований больше всего финансового поощрения по итогам сезона у норвежки Тирил Экхофф, которая с большим отрывом выиграла Кубок мира и стала 4-кратной чемпионкой мира, – 386 тысяч евро. Ставшая второй в общем зачете Кубка мира ее землячка Марте Олсбю Ройселанд и в этом рейтинге тоже вторая среди женщин – ее призовые и бонусы на треть меньше, чем у коллеги по команде, - 254 тыс. евро. Третье место у Хелены Эберг из Швеции, - 196 300 евро.

У мужчин также первые два места за норвежцами. Йоханнес Тингнес Бё и Стурла Легрейд заработали больше трехсот тысяч евро каждый – 348 350 и 321 950 евро соответственно. Третий – француз Кантен Фийон-Майе – 211 750 евро.

Приведем суммы призовых IBU за места, занятые украинцами на чемпионате мира, чемпионате Европы, а также этапах Кубка мира и Кубка IBU (в евро). Но не стоит забывать, что из указанных сумм удерживаются налоги, которые, в зависимости от страны проведения соревнований, могут составлять до 40-50%.

Женщины

1. Юлия Джима – 59000

2. Елена Пидгрушная – 25650

3. Дарья Блашко – 21200

4. Анастасия Меркушина – 11500

5. Валя Семеренко – 5000

6. Анна Кривонос – 3700

7. Вита Семеренко – 3200

8. Ирина Петренко – 2950

9. Екатерина Бех – 2000

10. Надежда Белкина – 200

Мужчины

1. Артем Прима – 30150

2. Дмитрий Пидручный – 25000

3. Антон Дудченко – 11000

4. Богдан Цымбал – 6750

5. Артем Тищенко – 2500

6. Тарас Лесюк – 2400

7. Руслан Ткаленко – 2000

8. Андрей Доценко – 1500

9. Руслан Бригадир – 1000

10. Денис Насыко – 500