Сумской биатлонист женился

Избранницей сумского биатлонистка стала биатлонистка из Чернигова Анастасия Сидоренко, которая теперь стала Анастасией Цымбал.
Поздравляем и желаем семейного благополучия молодоженам.
В сезоне 2020/2021 23-летний Богдан Цымбал набрал первые очки в Кубке мира, став по итогам сезона 62-м. Его лучший результат на этапах – 18-е место в гонке преследования в словенской Поклюке на чемпионате мира.
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