Сумской биатлонист женился 25 апреля Богдан Цымбал и Анастасия Сидоренко узаконили свои отношения.

Избранницей сумского биатлонистка стала биатлонистка из Чернигова Анастасия Сидоренко, которая теперь стала Анастасией Цымбал.

Поздравляем и желаем семейного благополучия молодоженам.

В сезоне 2020/2021 23-летний Богдан Цымбал набрал первые очки в Кубке мира, став по итогам сезона 62-м. Его лучший результат на этапах – 18-е место в гонке преследования в словенской Поклюке на чемпионате мира.