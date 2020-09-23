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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумской биатлонист женился

25 апреля Богдан Цымбал и Анастасия Сидоренко узаконили свои отношения.

Избранницей сумского биатлонистка стала биатлонистка из Чернигова Анастасия Сидоренко, которая теперь стала Анастасией Цымбал.

Поздравляем и желаем семейного благополучия молодоженам.

В сезоне 2020/2021 23-летний Богдан Цымбал набрал первые очки в Кубке мира, став по итогам сезона 62-м. Его лучший результат на этапах – 18-е место в гонке преследования в словенской Поклюке на чемпионате мира.

Спорт Биатлон Богдан Цымбал
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