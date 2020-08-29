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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:09217

Сумчане наметали на медали

В Каменце-Подольском прошел 2-й этап Кубка Украины - Всеукраинские соревнования по легкоатлетическим метаниям в честь олимпийских чемпионов Фаины Мельник и Анатолия Бондарчука.

Самым ярким стало выступление сумчанина Игоря Мусиенко в толкании ядра. В четвертой попытке наш земляк установил личный рекорд и показал результат уровня топ-20 мирового листа сезона – 20,45 м. Отметим, что под открытым небом за 20-метровую отметку Мусиенко толкал еще в 2018 году, и было это тоже в Каменце-Подольском. До норматива на Олимпийские игры Игорю не хватает 25 сантиметров.

Также с победой возвращается домой Карина Ващенко, которая в секторе для метания 1 кг диска показала результат 31,29 м. С этим результатом она получила золотую медаль среди юниорок U20. В толкании ядра она была пятой.

Спорт Легкая атлетика
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