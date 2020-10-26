В центре Сум сгорела квартира На ул. Петропавловская произошел пожар в пятитажке.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила жительница Сум Галина медведева.

«У нас во дворе в пятиэтажке напротив нашего дома ЧП.

Сгорела квартира на 4-м этаже! Мне начали звонить наши жильцы, которые обеспокоены случившимся. Пришлось спуститься вниз для выяснения обстоятельств, чтобы успокоить пожилых соседей.

В квартире, которая сгорела, проживали неблагополучные, пьющие люди. Безразличие со стороны соседей, проживающих рядом, их позиция – «Моя хата с краю, ничего не знаю...» чревата такими последствиями!

Будьте бдительны!!!

В такой ситуации может оказаться каждый!

P.S. А во дворе у нас столько чужих машин припарковано, что не дай Бог случись пожар в нашем доме, заехать не смогут ни МЧС, на скорая, ни полиция!!! БЕСПРЕДЕЛ одним словом!», - написала она.