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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 22:20110

В Сумах на Прокофьевском мосту произошло тройное ДТП (видео)

На улице 20 лет Победы произошла авария с участием трех автомобилей.

Автопроисшествие произошло сегодня, 26 апреля, около 18 часов.

Выяснилось, что 30-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz Vito, не придерживаясь безопасной скорости и не учтя дорожной обстановки, не справился с управлением, после чего допустил столкновение с автомобилями Peugeot и Chevrolet, которые двигались в попутном направлении.

Вследствие ДТП никто не пострадал, а вот транспортные средства получили механические повреждения.

Инспекторы патрульной полиции оформили материалы ДТП и составили на водителя Mercedes-Benz Vito админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.

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В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

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