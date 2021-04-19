В Сумах на Прокофьевском мосту произошло тройное ДТП (видео) На улице 20 лет Победы произошла авария с участием трех автомобилей.

Автопроисшествие произошло сегодня, 26 апреля, около 18 часов.

Выяснилось, что 30-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz Vito, не придерживаясь безопасной скорости и не учтя дорожной обстановки, не справился с управлением, после чего допустил столкновение с автомобилями Peugeot и Chevrolet, которые двигались в попутном направлении.

Вследствие ДТП никто не пострадал, а вот транспортные средства получили механические повреждения.

Инспекторы патрульной полиции оформили материалы ДТП и составили на водителя Mercedes-Benz Vito админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.