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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 21:09229

В Сумах пьяный водитель без прав устроил ДТП и сбежал с места аварии (видео)

Четыре админматериала составили патрульные на пьяного водителя, который совершил и покинул место ДТП.

Автопроисшествие произошло на улице Владимирской. Заявитель рассказал, что водитель автомобиля BMW, не придерживаясь безопасного интервала, допустил столкновение с автомобилем Mercedes Benz Vito, после чего, не останавливаюсь, покинул место происшествия.

Получив информацию об исчезнувшем автомобиле, стражи порядка начали его поиски. Патрулируя прилегающую территорию, патрульные обнаружили похожее по ориентировке транспортное средство. Водитель легковушки, увидев полицейский автомобиль, резко ускорился и направился в лесной массив. Там он резко остановился, вышел из автомобиля и бросился наутек. Стражи порядка догнали и задержали его.

«Я просто сильно испугался», - именно так объяснил свои действия 22-летний водитель. Во время общения с последним инспекторы сразу заметили у него признаки алкогольного опьянения. От прохождения освидетельствования в установленном законом порядке мужчина отказался.

Патрульные составили на него сразу четыре админматериала: по ст. 130 (Отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения лицом, которое управляло с признаками опьянения), ч. 2 ст. 126 (Управление лицом, не имеющим права управления), ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и ст. 122-4 (Оставление места ДТП) КоАП.

Право Дтп Пьяный за рулем
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