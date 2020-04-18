В сумских магазинах будут продавать уже освященные паски

Чтобы избежать массового скопления людей на Пасху в церквях департамент коммуникаций и информационной политики совместно с КП «Инфосервис», как и в прошлом году, будут осуществлять онлайн-трансляцию праздничных богослужений одновременно из двух соборов: Свято-Воскресенского и Спасо-Преображенского. Видео вживую будет демонстрироваться на YouTube-канале Сумского городского совета и в социальных сетях. Решается вопрос о демонстрации его и на других информационных площадках.
Для безопасности и удобства горожан в магазинах продавать уже освященные паски, которые будут освящать непосредственно на производстве, после чего будут поставлять в торговую сеть. Сейчас точно известно, что такую выпечку будут реализовывать в точках продаж ООО «Сумская паляниця», в магазинах ООО «Амбар маркет», ООО «Фоззи фуд» (маркеты «Сильпо»), ООО «Эко», ООО «Весела торбинка» (магазин «Сам маркет»), ООО «Меркурий и Ко» (магазины «Кошик»), ООО «АТБ маркект». В общем - более чем 85 точках розничной торговли.
Также есть возможность проведения выездных освящений в частном секторе. Для этого горожанам необходимо организоваться и обратиться к конкретному священника, епархии или по тел.: (095) 1261594.
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