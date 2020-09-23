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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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У жителя Сумщины полицейские изъяли полкило марихуаны

Наркотическое средство обнаружили работники полиции по месту жительства 35-летнего мужчины.

В ходе проведения обыска по месту жительства жителя села Соляники, что на Белопильщине, полицейские обнаружили 500 граммов марихуаны. Мужчина объясняет, что хранил ее для собственного потребления. Найденное полицейские изъяли и направили на экспертизу.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 309 Уголовного кодекса Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта». Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Наркотики
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В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

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