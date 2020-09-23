У жителя Сумщины полицейские изъяли полкило марихуаны Наркотическое средство обнаружили работники полиции по месту жительства 35-летнего мужчины.

В ходе проведения обыска по месту жительства жителя села Соляники, что на Белопильщине, полицейские обнаружили 500 граммов марихуаны. Мужчина объясняет, что хранил ее для собственного потребления. Найденное полицейские изъяли и направили на экспертизу.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 309 Уголовного кодекса Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта». Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.