У жителя Сумщины полицейские изъяли полкило марихуаны

В ходе проведения обыска по месту жительства жителя села Соляники, что на Белопильщине, полицейские обнаружили 500 граммов марихуаны. Мужчина объясняет, что хранил ее для собственного потребления. Найденное полицейские изъяли и направили на экспертизу.
По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 309 Уголовного кодекса Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта». Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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