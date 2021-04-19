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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:29191

Праздничные богослужения на Пасху запретят в некоторых регионах

В регионах "красной" зоны карантина полностью запретят массовые празднования.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил глава столичной Госпродпотребслужбы Олег Рубан.

"Что касается праздников. Мы сегодня провели рейд по всем церквам и увидели, что не соблюдаются никакие противоэпидемические правила в соответствии с договоренностью, заключенной в четверг и пятницу. Было большое скопление людей, отсутствие дистанции, отсутствие масочного режима при проведении богослужений. Поэтому на пасхальные будем проводить дополнительные меры, устанавливать дополнительные посты для соблюдения режимов", - рассказал чиновник.

По словам Рубана, праздничные богослужения на Пасху запретят в некоторых зонах.

"Что касается перехода в разных регионах в разные зоны, то в красных зонах такие праздники будут полностью запрещены как массовые мероприятия. Но поскольку идет уменьшение заболеваемости по ряду регионов, то они будут, но с определенными ограничениями. Прежде всего предусмотрены штрафы для граждан, которые не соблюдают правила безопасности, - это 170 грн и 220 грн. Что касается церквей, действительно, там есть администрация, субъект, который организовывает мероприятия, штрафные санкции будут налагаться на них. Этого не хотелось бы делать, с каждой администрацией обсуждался план действий и меры, которые будут, и мы будем только ужесточать в Киеве такие меры", - добавил Рубан.

 
Общество
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