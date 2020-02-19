Сумские баскетболисты стали победителями 3-го тура Лиги 3х3

Сумская область была представлена двумя мужскими командами - СумГУ и СумГУ-2, пишет basket.sumy.ua.
В группе В первая команда победила в обеих встречах с одинаковым счетом:
«СумГУ» - «Как хочешь» 22:6;
«СумГУ» - «Ball don`t lie» 22:6.
Также первое место в группе С заняла вторая команда. Сначала техническая победа из-за неявки соперника, а потом довольно тяжелая победа над резервистами местной «Говерлы»:
«СумГУ-2» - «Favorit Motors» 7:0;
«СумГУ-2» - «Команда Алика» 16:13.
На четвертьфинальной стадии соревнований сумским коллективам противостояли местные команды. И если основной состав вновь не имел проблем с соперником, то игрокам дубля пришлось преодолевать прочный сопротивление команды из Калуша:
«СумГУ» - «Circle of Kingz» 22:11;
«СумГУ-2» - «FavoritM» 21:17.
К сожалению, турнирная сетка свела сумские команды на стадии полуфинала, где сильнее прогнозируемо стали игроки основного состава:
«СумГУ» - «СумГУ-2» 22:13.
В игре за бронзовые медали первые несколько минут шла равная борьба (4:4), но серия дальних бросков позволила нашим дублерам немного вырваться вперед (11:7). После этого соперник вновь вернул интригу (11:10). Впрочем, ненадолго - инициативу снова перехватили сумчане и довели игру до уверенной победы «СумГУ-2» - «SH» 21:14. Бронзовыми призерами 3 тура чемпионата Украины стали: Иван Торба, Максим Сидоренко, Даниил Карпов и Иван Нестеренко.
В финале подопечные Ярослава Ковалева встретились с игроками местной «Говерлы». Старт противостояния лучше удался хозяевам (3:6), однако сумчане быстро вернули интригу (7:6). Впрочем, на экваторе поединка хозяева снова повели +3 (8:11). В дальнейшем сумчане то сокращали отставание, то снова отпускали соперника. Развязка наступила на последней минуте, когда за 47 секунд сумчане сравняли счет (18:18). За следующие 40 секунд соперники обменялись набранными очками, однако за 5 секунд до конца игры именно СумГУ поставил финишную точку. За время, оставался, местная команда уже не успела сделать бросок.
«СумГУ-2» - «Infinite Tsukuyomi» 20:19.
Золотые медали тура завоевали Игорь Стародуб, Виталий Игнатченко, Всеволод Чесак и Вадим Быков. Кроме того, Всеволод Чесак стал MVP соревнований.
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