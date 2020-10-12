Глава Верховной Рады Разумков отрицает причастность к теневой продажи «Сумытеплоэнерго»

Об этом он заявил на брифинге в парламенте, комментируя обращение, которое направил в Офис генпрокурора народный депутат Андрей Деркач с требованием проверить причастность спикера к теневой продажи «Сумытеплоэнерго», передает Укринформ.
Глава ВР отметил, что его причастности к этому точно нет.
«Могу прокомментировать: пусть проверяют. Причастности точно нет. У господина Деркача, пожалуй, появилось дополнительное время между санкциями, можно еще обратиться в Генеральную прокуратуру, пожалуйста», - сказал Разумков.
Как сообщалось, народный депутат Андрей Деркач в телеграмме заявил, что обратился к генеральному прокурору с требованием «проверить факты незаконных действий при теневой продаже «Сумытеплоэнерго» компании «Укртепло» и возможной причастности к соглашению Главы ВР Дмитрия Разумкова».
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