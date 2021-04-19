В Сумах водитель совершил ДТП, покинул место происшествия, а после выпил пива Водителя патрульные разыскали и составили на него три админпротокола.

Автопроисшествие произошло на улице Романа Атаманюка. На месте ДТП инспекторов встретил заявитель и сообщил подробности происшествия. Мужчина рассказал, как водитель автомобиля ЗАЗ, не выдержав безопасного бокового интервала, совершил наезд на его транспортное средство Daewoo Lanos. Даже выйдя из машины, сразу же уехал.

Через несколько часов стражи порядка разыскали водителя и вернули его на место ДТП. 37-летний мужчина имел явные признаки алкогольного опьянения. Факта совершения ДТП гражданин не отрицал. Более того, он добавил, что приехав домой, выпил литр пива.

На мужчину патрульные составили три административных протокола:

- ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП;

- ст. 122-4 (Оставление места совершения ДТП) КоАП;

- ч. 4 ст. 130 (Употребление лицом, управляющим транспортным средством, после ДТП с его участием алкоголя до проведения осмотра) КоАП.