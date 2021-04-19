В Сумах в конце мая обещают запустить новый кольцевой троллейбусный маршрут Новые водители троллейбусов в Сумах будут готовы выйти на маршруты в конце мая.

Об этом сегодня, 26 апреля, во время аппаратного совещания в мэрии сообщил начальник транспортного горотдела Сергей Яковенко.

Чиновник рассказал о том, что группа водителей троллейбусов, которых готовит КП «Электроавтотранс», уже сдала экзамены.

- В течение месяца они будут проходить стажировку на маршрутах города. После этого в конце мая мы сможем запустить новый маршрут, - заявил чиновник.

Напомним, что речь идет о большом кольцевом маршруте, который соединит ул. 20 лет Победы, Белопольское шоссе, Прокофьева, пр. Лушпы, железнодорожный вокзал - Металлургов и т.д. На него планировалось пустить новые троллейбусы «Богдан 70117», которые имеют возможность двигаться на аккумуляторах, без электропитания (у них автономный ход до 15 км).