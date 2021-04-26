На Сумщине задержан замруководителя института НААН Украины за вымогательство «дани»

По данным следствия, указанный чиновник требовал от физического лица-предпринимателя ежемесячно платить неправомерную выгоду в сумме 10 тыс. грн за заключение «скрытого» договора аренды помещения, находящегося в управлении института.
В марте 2021 года правоохранители задокументировали факт получения должностным лицом первой части неправомерной выгоды в размере 10 тыс. грн. Сегодня, 26 апрель, после получения еще 10 тыс. грн мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины, решается вопрос об объявлении ему о подозрении.
Противоправную деятельность должностного лица прекращено по материалам Управления стратегических расследований в Сумской области и Следственного управления Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры.
Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.