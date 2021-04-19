В Сумах почтили ликвидаторов аварии на ЧАЭС В Сумах почтили участников ликвидации аварии на ЧАЭС.

Мероприятия прошли возле памятного знака жертвам Чернобыльской катастрофы.

«Авария на ЧАЭС - это печальная и трагическая страница нашего народа, - отметил глава Сумской ОГА Василий Хома. - 35 лет назад произошла трагедия, которая по своим масштабам ни с чем несравнима, причинившая вред не только экологии нашей планеты, но и здоровью людей».

По его словам, многие украинцы, в том числе и жителей Сумщины, ценой собственной жизни остановили эту трагедию. Ее долго замалчивали. И от того пострадали и мирные жители, и вся Украина.

«Низкий поклон всем, кто ценой своей жизни остановил эту трагедию. И вечная память тем, кто отдал свою жизнь и жизнь будущих поколений, спасая мир от радиации, - подчеркнул Василий Хома. - Такая трагедия не вправе повторения. Мы заслужили жить мирно и безопасно на свой земле».