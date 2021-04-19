Сумчанам расскажут, куда бежать в случае чрезвычайной ситуации Мэр Сум Александр Лысенко во время аппаратного совещания 26 апреля поручил начальнику отдела по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения откорректировать и обнародовать карту защитных сооружений и схему эвакуации в случае чрезвычайной ситуации.

- Главное, чтобы люди знали, что им делать во время соответствующих чрезвычайных ситуаций. Буду говорить прямо, это возможно, и угроза войны, и угроза во время чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Нам нужно доработать и обнародовать карту-схему объектов укрытия, бомбоубежищ для населения со всей информацией, которая может быть в публичном доступе, - отметил Александр Лысенко. - На сегодняшний день ситуация в стране нельзя назвать стабильной, потому что идет война на востоке, и хотя сейчас есть информация, что российские войска отведены от границ, население должно быть готово к защите и обороны в любое время.

Также городской голова поручил начальнику отдела по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Артуру Петрову откорректировать карту движения транспорта эвакуации населения и граждан в случае чрезвычайной ситуации и обнародовать ее на официальном Информационном портале Сумского городского совета.

Непосредственно во время аппаратного совещания Артур Петров проинформировал о готовности сил и средств гражданской защиты Сумской городской территориальной громады.

По его словам, в соответствии с планом основных мероприятий подготовки гражданской защиты территориальной общины на 2021 год, с 19 апреля продолжается внедрение второго этапа строительства городской автоматизированной системы централизованного оповещения. В настоящее время уже смонтировано 12 блоков оповещения, работа продолжается. Завершить монтаж планируется на этой неделе.

На прошлой неделе, на ПАО «Сумыхимпром» состоялось обучение по организации мероприятий по ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций. Были осуществлены расчеты, необходимые для минимизации последствий чрезвычайных ситуаций или последствий утечки опасного химического вещества. Состоялось семь заседаний комиссии ТЭБ и ЧС.

Также проведена работа по созданию в городе материального резерва.

Сейчас идет работа по корректировке плана эвакуации населения, план транспортного обеспечения по эвакуации с учетом прогнозируемых зон возможных аварий на химически опасных объектах города. Городской пункт управления гражданской защиты поддерживается в постоянной готовности к работе по назначению.