На Сумщине за неделю на зарегистрировано 2711 ЧП В результате пожаров 1 человек погиб, случаев травмирования людей не зарегистрировано. Огнем уничтожено и повреждено 11 строений и 1 единица автотракторной техники.

Пожарно-спасательными подразделениями Сумщины осуществлено 76 оперативных выездов. Во время ликвидации пожаров спасены 16 зданий и 1 единицу автотракторной техники, материальных ценностей на общую сумму 6 млн. 455 тыс. грн. Как свидетельствует статистика, значительная часть пожаров приходится на жилой сектор. Поэтому спасатели в очередной раз предупреждают население, будьте ответственными в соблюдении правил пожарной безопасности и крайне осторожными в обращении с огнем, сообщает Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.