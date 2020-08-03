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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумские «охотники на лис» отличились в Луцке

22-25 апреля в г. Луцк состоялся чемпионат Украины по спортивной радиопеленгации на удлиненных дистанциях.

Спортсмены соревновались в четырех видах программы. Воспитанники сумского тренера Максима Редьки стали победителями и призерами в разных возрастных категориях и получили 26 медалей:

Богдан Пасечник - 3 золотые, 1 бронза;

Елена Редька - 3 золотые;

Анастасия Ковтун - 2 золотые, 1 серебряная;

Елизавета Мирошниченко - 2 золотые, 1 бронза;

Остап Дереколенко - 2 золотые;

Анна Пересадько - 1 золотая, 1 бронза;

Егор Редька - 1 золотая;

Михаил Тиханков - 2 серебряные;

Кирилл Лагутин - 1 серебряная, 1 бронза;

Оля Товстуха - 1 бронза;

Максим Редька - 1 золотая, 1 серебряная, 1 бронза.

Егор Редька выступал по группе элита М-21 и выполнил нормативы мастера спорта Украины.

Спорт Радиопеленгация
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