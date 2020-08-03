Сумские «охотники на лис» отличились в Луцке 22-25 апреля в г. Луцк состоялся чемпионат Украины по спортивной радиопеленгации на удлиненных дистанциях.

Спортсмены соревновались в четырех видах программы. Воспитанники сумского тренера Максима Редьки стали победителями и призерами в разных возрастных категориях и получили 26 медалей: Богдан Пасечник - 3 золотые, 1 бронза; Елена Редька - 3 золотые; Анастасия Ковтун - 2 золотые, 1 серебряная; Елизавета Мирошниченко - 2 золотые, 1 бронза; Остап Дереколенко - 2 золотые; Анна Пересадько - 1 золотая, 1 бронза; Егор Редька - 1 золотая; Михаил Тиханков - 2 серебряные; Кирилл Лагутин - 1 серебряная, 1 бронза; Оля Товстуха - 1 бронза; Максим Редька - 1 золотая, 1 серебряная, 1 бронза. Егор Редька выступал по группе элита М-21 и выполнил нормативы мастера спорта Украины.