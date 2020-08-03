Сумские «охотники на лис» отличились в Луцке

Спортсмены соревновались в четырех видах программы. Воспитанники сумского тренера Максима Редьки стали победителями и призерами в разных возрастных категориях и получили 26 медалей:
Богдан Пасечник - 3 золотые, 1 бронза;
Елена Редька - 3 золотые;
Анастасия Ковтун - 2 золотые, 1 серебряная;
Елизавета Мирошниченко - 2 золотые, 1 бронза;
Остап Дереколенко - 2 золотые;
Анна Пересадько - 1 золотая, 1 бронза;
Егор Редька - 1 золотая;
Михаил Тиханков - 2 серебряные;
Кирилл Лагутин - 1 серебряная, 1 бронза;
Оля Товстуха - 1 бронза;
Максим Редька - 1 золотая, 1 серебряная, 1 бронза.
Егор Редька выступал по группе элита М-21 и выполнил нормативы мастера спорта Украины.
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