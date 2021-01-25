В Сумах госпитализировали 34 ребенка с ОРВИ Об этом сегодня, 26 апреля, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальник горотдела здравоохранения Елена Чумаченко.

По данным еженедельно мониторинга, на прошлой неделе в Сумах зарегистрировано 1483 случаев заболевания ОРВИ, что на 23,6% меньше, чем за предыдущую неделю. Интенсивный показатель заболеваемости ниже на 15% пороговый уровень – 561,3 на 100 тыс. населения. Госпитализированы на прошлой неделе 97 жителей города - 63 взрослых и 34 ребенка. Это 6,3% от всех заболевших. Летальных случаев от осложнений после гриппа не зарегистрировано.