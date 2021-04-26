Прокуратура подозревает директора Белопольского водоканала в нанесении убытков в 2,3 млн грн Прокурор области сообщил о подозрении директору коммунального предприятия «Водоканал Белополье» за использование водных ресурсов с убытками государству в 2,3 млн грн.

Руководитель Сумской областной прокуратуры Алексей Тубелець сообщил о подозрении директору КП «Водоканал Белополье» Александру Рогалевичу, который также является депутатом городского совета, злоупотребление служебным положением которого при использовании водных ресурсов повлекло ущерб государству в размере 2,3 млн грн (ч. 2 ст. 364 и ч. 2 ст. 240 УК Украины).

По данным следствия, зная об отсутствии разрешения на специальное водопользование и пользование недрами, руководитель предприятия не переоформил документацию, поэтому в период с января 2018 года по июнь 2019 года предприятие осуществляло забор подземных вод без необходимых разрешений. В результате самовольного использования водных ресурсов государству нанесены 2,3 млн грн убытков.

Противоправную деятельность руководителя предприятия разоблачили сотрудники сектора защиты интересов общества и государства криминальной полиции совместно со следственным отделом Сумского районного управления полиции под процессуальным руководством Сумской окружной прокуратуры, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.