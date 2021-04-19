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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумчане отличились на чемпионате Украины по фунакоши шотокан каратэ

23-25 апреля в Черкассах проходил 18-й чемпионат Украины по Фунакоши шотокан каратэ – первый этап формирования национальной сборной команды для участия в чемпионате мира, который состоится в октябре в Италии.

Несмотря на карантинные проблемы в тренировочном процессе и отсутствие подводящих стартов, сумские сборники подтвердили серьезность своих планов на чемпионат мира. Итогом выступления команды области стали 6 золотых, 7 серебряных и 5 бронзовых медалей.

Две сумские команды встретились в красивом финале командного кумитэ юниоров 15-17 лет. Победителями дерби стали Константин ПУЗЬ, Станислав ЧАЛЫЙ и Сергей ИВЧЕНКО, серебро завоевали Теодор КЛИМОВ, Иван ТРОЦЕНКО и Егор ДАВИДОВ. Золотые медали среди девочек 11-12 лет завоевала сумская команда в составе Эмилия РУДЕНКО, Вероника ЯСИНСКАЯ и Виктория МОХОВА.

Чемпионами Украины среди молодежи в индивидуальных видах стали: Анастасия ДАМИКО (ката, девушки 15-17 лет), Эмилия РУДЕНКО (кумитэ, девочки 11-12 лет), Иван МУРАШКОВСКИЙ (кумитэ, юноши 11-12 лет) и Теодор КЛИМОВ (кумитэ, юниоры 15-17 лет). Серебряные медали на счету Вероники ЯСИНСКОЙ (ката и кумитэ, девочки 11-12 лет), Руслана АРТЕМОВА (кумитэ, дети 7-8 лет), Ивана МУРАШКОВСКОГО (ката, юноши 11-12 лет), Сергея ИВЧЕНКО (ката, юниоры 15-17 лет) и Дмитрия МАНЬКО (кумитэ, дети 7-8 лет). Бронзу завоевали Эмилия РУДЕНКО (ката и кумитэ, девочки 11-12 лет), Константин ПУЗЬ (ката, юниоры 15-17 лет) и Иван МУРАШКОВСКИЙ (кумитэ, юноши 11-12 лет)

Во взрослых категориях 18-40 лет второе место в кумитэ у Андрея КОВАЛЕВА и третье место в ката завоевала Анастасия ДАМИКО.

Все медалисты –ученики тренеров Анатолия ЛОЗОВОГО и Виталия ГУТЕНКО, воспитанники КДЮСШ «Авангард» и сумского клуба «Терра».

Спорт
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