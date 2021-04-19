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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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ООО «СУМЫГАЗ СБЫТ» сообщает цену газа в тарифах, которые начнут действовать с 1 мая

ООО «СУМЫГАЗ СБЫТ» сообщает цену на природный газ для населения в рамках двух коммерческих предложений, которые начнут действовать с 1 мая 2021: тарифы «Твой газ Годовой» и «Твой газ Месячный».

Стоимость газа в пределах тарифа «Твой газ Годовой», который является базовым предложением поставщика, составит 7,99 грн за кубометр.

Среди преимуществ этого тарифа является то, что цена газа в течение года может измениться только в сторону уменьшения, а клиенту не нужно собирать документы и подписывать новый договор. При этом передавать показания счетчика и платить за газ нужно по-прежнему.

Напомним, что по умолчанию на базовый годовой тариф все бытовые потребители будут переведены по решению Правительства и НКРЕКП.

Для клиентов, которые захотят изменить тариф «Твой газ Годовой» на другую коммерческое предложение, ООО «СУМЫГАЗ СБЫТ» подготовил несколько тарифов.

Так, стоимость газа для потребителей, которые выберут тариф «Твой газ Месячный», с 1 мая текущего года также будет составлять 7,99 грн за кубометр.

Заметим, что рамках этого тарифа цена на газ будет зависеть от ситуации на рынке и будет устанавливаться ежемесячно. Ее ООО «СУМЫГАЗ СБЫТ» будет объявлять ежемесячно за пять дней до начала следующего срока поставки.

Таким образом, у потребителей есть возможность сэкономить, если газ подешевеет. Передавать показания счетчика необходимо по-прежнему - с 1 до 5 числа, а платить за газ - до 25 числа месяца, следующего за периодом потребления.

Для перехода на потребление топлива по тарифу «Твой газ Месячный» нужно подать новое заявление-присоединение поставщику. Это можно сделать в Центрах обслуживания клиентов 104.ua и отделениях поставщика или через Личный кабинет 104.ua, вебсайт ООО «Сумыгаз сбыт» или контакт-центр.

Еще о двух коммерческие предложения от поставщика тариф «Твой газ Равномерный платеж» и тариф «Твой газ на зиму» (ранее - Акция «Твоя энергонезависимость») будет сообщено позже.

 
Экономика
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