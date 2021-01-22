Мэр Сум хочет сам ловить безмасочников Мэр Сум Александр Лысенко высказался по поводу нарушающих карантинные ограничения.

Он поднял эту тему во время аппаратного совещания сегодня, 26 апреля.

- Мы же сказали, у нас в городе запрещено ходить на улице без масок, - обратился он к подчиненным. – А они ходят. На выходных видел много сумчан без масок. Много полиции на рынке, которая контролировала торговцев. Лучше бы они пошли в центр города, чтобы останавливать тех, кто ходит без масок. Если у полиции не получается, может вы стесняетесь, я не знаю, то мы, чиновники Сумского горсовета, возьмем отпуск за свой счет и будем помогать. Полиция должна сказать, сколько им нужно человек, чтобы перекрыть центр города. Мы должны выйти из «красной зоны»...